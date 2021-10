Disney ha cambiado su calendario de estrenos de películas, con varias películas de Marvel Cinematic Universe que se han retrasado. El calendario renovado, que según Variety se debe a un efecto de bola de nieve relacionado con la producción, afecta la lista para 2022 y más allá, y tendrá un efecto dominó en Disney + .

Todas las películas de MCU que Disney tenía en el expediente para 2022 han sido trasladadas a un puesto posterior. Doctor Strange in the Multiverse of Madness fue escrito a lápiz para el 25 de marzo, pero ahora está tomando la fecha anterior de Thor: Love and Thunder del 6 de mayo. La próxima película de Thor llegará el 8 de julio, a su vez retrasando Black Panther: Wakanda Forever hasta el 11 de noviembre.

Los cambios de horario significan que solo habrá tres películas de Marvel el próximo año en lugar de las cuatro planeadas, ya que la secuela de Captain Marvel The Marvels ahora tiene una fecha de lanzamiento para el 17 de febrero de 2023. Ant-Man and the Wasp: Quantumania se ha movido de esa fecha a 28 de julio de 2023. Por otro lado, Disney adelantó una película misteriosa de Marvel (con suerte Guardians of the Galaxy 3 ) una semana a partir del 10 de noviembre de 2023.

Por otra parte, la próxima película de Indiana Jones se retrasó 11 meses. Tendrá que esperar hasta el 30 de junio de 2023 para el quinto período de Harrison Ford como el arqueólogo icónico. Ford sufrió una lesión mientras filmaba este verano, aunque ahora está de vuelta en acción. Una película de Disney de acción en vivo, una película del siglo XX y dos películas de Marvel (todas sin título) se han eliminado del calendario de 2023.

Sorprendentemente, dada la cantidad de veces que la película se ha retrasado a lo largo de los años, Disney no ha cambiado la fecha de lanzamiento de Avatar 2. Todavía está programado para el 16 de diciembre de 2022 .

Queda por ver qué impacto tendrán estos cambios en Disney +. Para el resto de 2021, Disney se ha comprometido con una ventana de cines exclusiva para sus películas antes de que estén disponibles para su transmisión, pero no ha divulgado cómo funcionarán las cosas en 2022 y más allá.

La compañía adoptó una estrategia de lanzamiento simultáneo para algunas de sus películas durante el último año en medio de la pandemia de COVID-19, con Mulan , Raya and the Last Dragon , Cruella y Black Widow requiriendo un pase Premier Access de $ 30 para el acceso anticipado a Disney +. La decisión de Disney de permitir que los espectadores transmitan Black Widow en casa el mismo día que llegó a los cines provocó una demanda ahora resuelta de la estrella Scarlett Johansson. Las películas de Pixar Soul y Luca pasaron directamente a la transmisión como parte de las suscripciones regulares a Disney + en algunos países.

En otros lugares, algunos programas de MCU en Disney +, como Loki y Hawkeye , se relacionan con las películas teatrales. Como tal, la programación de series futuras podría verse afectada por la lista teatral revisada.

