Mira, seamos honestos el uno con el otro. Las leyes de la física no serán derogadas por ningún proveedor de servicios VPN. Los bits tardan una cierta cantidad de tiempo en moverse a través de una red, y si ese movimiento se ralentiza debido al cifrado y los saltos adicionales inherentes al uso de VPN, esos bits se ralentizan.

Eso significa que si estás jugando un juego de disparos en primera persona y apuntas perfectamente a la cabeza de algún enemigo y aprietas el gatillo, es posible que tu disparo no puntúe incluso si se realizó de manera ideal. El retraso de propagación inherente a la VPN podría ser tal que, si bien vio la cabeza de su objetivo en una ubicación, en realidad podría haber estado en algún lugar ligeramente diferente en el servidor. Y eso podría resultar en un error.

En otras palabras, las VPN se interponen en el camino para jugar con éxito los juegos de Twitch. Pero si quieres usar una VPN para ver un juego en Twitch, estás de oro. Cualquier juego que requiera altas velocidades de ping no funcionará bien con una VPN. Pero los juegos casuales y los juegos en los que no se necesitan respuestas de milisegundos funcionarán bien. Quincena: no. Apple Arcade: sí. World of Warcraft: tal vez.

Además, tenga en cuenta que el rendimiento puede variar con el tiempo. Una noche, es posible que puedas jugar a través de VPN y dominar por completo. Otra noche, por causas ajenas a ti, es posible que pierdas todos los disparos. Entonces, ¿dónde funcionan bien las VPN para los jugadores? Video relacionado con el juego, definitivamente. Descargando, absolutamente. ¿Servicios de transmisión de juegos? Bueno, eso depende del juego y del servicio. Pero no espere que los juegos FPS respondan bien a una VPN. Dicho esto, dado que las consolas de juegos también son dispositivos de transmisión de medios, muchas de las ventajas de transmisión de medios de las VPN estarán disponibles para las consolas.

Siempre abogamos por mirar la garantía de devolución de dinero de los servicios VPN y luego ponerlos seriamente a prueba durante ese período. En el caso de las VPN para juegos, eso no es una recomendación. Es un requisito.

Y con eso, veamos los cuatro servicios VPN más populares que estamos rastreando en este momento.

NordVPN

Guías de consola: PlayStation, Xbox, Switch

Conexiones simultáneas : 6

Interruptor de muerte: sí

Plataformas: Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Android TV, Chrome, Firefox

Registro: ninguno, excepto datos de facturación

Países: 59

Servidores: 5517

Prueba / MBG: 30 días

NordVPN es una de las VPN de consumo más populares que existen. El año pasado, Nord anunció que había sido violada. Desafortunadamente, la infracción había estado activa durante más de 18 meses. Si bien hubo fallas en todos los niveles, NordVPN ha realizado esfuerzos sustanciales para remediar la infracción.

En nuestra revisión, nos gustó que ofreciera capacidades más allá de la VPN básica, incluido el soporte para compartir P2P, un servicio al que llama Double VPN que hace una segunda capa de cifrado, Onion sobre VPN que permite capacidades TOR sobre su VPN, e incluso un IP si está intentando ejecutar una VPN que también funciona como servidor. Es compatible con todas las plataformas habituales y también con un montón de plataformas de red doméstica. La compañía también ofrece NordVPN Teams, que proporciona administración y facturación centralizadas para una fuerza laboral móvil.

Las pruebas de rendimiento fueron adecuadas, aunque las velocidades de ping fueron lo suficientemente lentas como para no querer jugar un videojuego de twitch a través de la VPN. Para ser justos, la mayoría de las VPN tienen velocidades de ping bastante terribles, por lo que esta no es una debilidad exclusiva de Nord. En general, una opción sólida y con una garantía de devolución de dinero de 30 días, vale la pena intentarlo.

ExpressVPN

Guías de consola: PlayStation, Xbox, Switch

Conexiones simultáneas : 5 o ilimitadas con la aplicación del enrutador

Interruptor de muerte: sí

Plataformas: muchas

Registro: sin registros de navegación, algunos registros de conexión

Países: 94

Ubicaciones: 160

Prueba / MBG: 30 días

ExpressVPN ha estado quemando los titulares con algunas noticias bastante duras. Hemos optado por dejar ExpressVPN en esta recomendación, y no necesariamente descartaría ExpressVPN debido a estos informes, pero depende de usted medir su nivel de riesgo. La mejor manera de hacerlo es leer nuestro análisis en profundidad:

ExpressVPN es uno de los proveedores de VPN más populares que existen y ofrece una amplia gama de plataformas y protocolos. Las plataformas incluyen Windows, Mac, Linux, enrutadores, iOS, Android, Chromebook, Kindle Fire e incluso el dispositivo Nook. También hay extensiones de navegador para Chrome y Firefox. Además, ExpressVPN funciona con PlayStation, Apple TV, Xbox, Amazon Fire TV y Nintendo Switch. Incluso hay una opción de configuración manual para Chromecast, Roku y Nvidia Switch.

Con 160 ubicaciones de servidores en 94 países, ExpressVPN tiene una red VPN considerable en Internet. En la revisión de CNET del servicio , el escritor Rae Hodge informó que ExpressVPN perdió menos del 2% de rendimiento con la VPN habilitada y usando el protocolo OpenVPN en comparación con una conexión directa.

Si bien la empresa no registra el historial de navegación ni los destinos del tráfico, sí registra las fechas conectadas al servicio VPN, la cantidad transferida y la ubicación del servidor VPN. Queremos felicitar a ExpressVPN por hacer que esta información sea muy clara y de fácil acceso .

Surfshark

Guías de consola: PlayStation, Xbox

Conexiones simultáneas : ilimitadas

Interruptor de muerte: sí

Plataformas: Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Fire TV, Firefox, Chrome

Registro: ninguno, excepto datos de facturación

Prueba / MBG: 30 días

A dos dólares al mes por un plan de dos años (facturado en un solo trozo), Surfshark ofrece un buen precio por una oferta sólida. En las pruebas de CNET , no se encontraron fugas (y dado que nombres mucho más importantes filtraron información de conexión, eso es una gran victoria). La compañía parece tener un enfoque de seguridad muy fuerte, ofreciendo cifrado AES-256-GCM, RSA-2048 y Perfect Forward Secrecy. Para evitar fugas de WebRTC, Surfshark ofrece un complemento de navegador de propósito especial diseñado específicamente para combatir esas fugas.

El rendimiento de Surfshark fue superior al de NordVPN y Norton Secure VPN, pero inferior al de ExpressVPN e IPVanish. Dicho esto, Surfshark también ofrece una opción de múltiples saltos que le permite enrutar conexiones a través de dos servidores VPN a través de la red privada de Surfshark. También nos gusta que la compañía ofrezca algunas funciones complementarias económicas, que incluyen bloqueo de anuncios, anti-seguimiento, acceso a un motor de búsqueda sin registro y una herramienta que rastrea su dirección de correo electrónico contra listas de filtraciones de datos.Ver ahora en Surfshark

IPVanish

Guías de consola: ninguna

Conexiones simultáneas : ilimitadas

Interruptor de muerte: sí

Plataformas: Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Chrome, además de enrutadores, Fire Stick y Kodi

Registro: ninguno, excepto datos de facturación

Servidores: 1,500

Ubicaciones: 75

Prueba / MBG: 30 días

IPVanish es un producto profundo y altamente configurable que se presenta como una solución de clic y listo. Creo que la empresa se está vendiendo a la baja haciendo esto. Una visita rápida a su sitio web muestra un servicio VPN relativamente genérico, pero esa no es toda la verdad.

Su interfaz de usuario proporciona una amplia gama de opciones de selección de servidor, incluidos algunos gráficos de gran rendimiento. También tiene una amplia variedad de protocolos, por lo que no importa a qué se conecte, puede saber qué esperar. La empresa también proporciona una excelente lista de servidores con buena información sobre el estado actual. También hay una serie de opciones de configuración para la aplicación en sí.

En términos de rendimiento, la velocidad de conexión fue increíblemente rápida. El rendimiento general de la transferencia fue bueno. Sin embargo, desde una perspectiva de seguridad, no pudo ocultar que me estaba conectando a través de una VPN, aunque los datos transferidos eran seguros. En general, es un producto sólido con una buena experiencia de usuario que está bien para las conexiones domésticas siempre que no intente ocultar el hecho de que está en una VPN.

La compañía también tiene una asociación con SugarSync y proporciona 250 GB de almacenamiento en la nube cifrado con cada plan.

¿Cuál es la diferencia entre la velocidad de Internet y el tiempo de ping?

La velocidad de Internet, a menudo llamada “ancho de banda”, es la velocidad a la que los datos en general se pueden transferir a través de Internet. Si está descargando o cargando un archivo grande, quiere mucho ancho de banda, una canalización rápida. El tiempo de ping es la rapidez con la que puede enviar una solicitud y obtener una respuesta. Es el tiempo de respuesta de ida y vuelta, y es muy sensible a la distancia y los saltos. Cuando mira un video, desea que toda esa información de video llegue a su máquina, pero una vez que comienza a transmitirse, generalmente funciona con un flujo bueno y constante. Pero el tiempo de ping es el tiempo que toma después de que aprietas el gatillo para que el juego sepa que lo apretaste. Si el juego te dispara medio segundo después de que lo hiciste, los resultados podrían ser radicalmente diferentes.

Si veo un buen tiempo de ping en una revisión, ¿puedo contar con él?

No, en absoluto. Ping es el tiempo de viaje entre dos puntos. Sus dos puntos y los dos puntos del revisor siempre serán diferentes.

¿Cómo me protege una VPN cuando uso una consola de juegos?

Las consolas de juegos no son compatibles con las aplicaciones VPN nativas, pero aún puede obtener las protecciones, la falsificación de ubicación y el anonimato de una VPN. La clave es ejecutar su cliente VPN en un enrutador o compartir la conexión a Internet de una PC. La mayoría de los proveedores de VPN tienen guías que le muestran cómo configurar esto.

Si una VPN no es ideal para cuando estoy jugando, ¿por qué debería preocuparme por usar una?

Porque, joven padawan, la vida es más que un juego. Si está fuera de casa y desea utilizar el Wi-Fi de una cafetería, aeropuerto, hotel o escuela, debe asegurarse de proteger todas sus comunicaciones de datos. Esto incluye información financiera, información personal, datos de ubicación y más.

