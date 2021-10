Meadow Walker, la hija del fallecido Paul Walker de la franquicia Fast & Furious, reveló que el coprotagonista y amigo de su padre, Vin Diesel, la acompañó por el pasillo durante su boda con Louis Thornton-Allan.

Walker compartió las noticias y hermosas imágenes de su boda en Instagram, mostrándola caminando por el pasillo con Diesel y alejándose del altar con Thornton-Allan después de que se casaron oficialmente.

Meadow, que es modelo, habló con Vogue sobre su matrimonio con Thornton-Allan y habló sobre cómo se separaron durante la cuarentena durante los primeros días de la pandemia de COVID-19. Afortunadamente, se volvieron a unir rápidamente.

“Era el tiempo más largo que habíamos pasado separados desde que estuvimos juntos, y lo extrañaba mucho”, recuerda. “Voló a Londres para sorprenderme y nos pusimos en cuarentena juntos. Después de pasar más tiempo con su familia en Inglaterra, no podía esperar por el anillo que habíamos estado pensando en diseñar y propuesto con un anillo que me habían regalado en el set ese día. Fue tan sentimental y dulce. No lo hubiera querido de otra manera “.

Eligieron casarse en República Dominicana junto a “un grupo íntimo de familiares y amigos”. La pandemia definitivamente cambió sus planes y provocó que muchos se perdieran la ceremonia, pero hicieron lo mejor que pudieron.

Paul Walker falleció a los 40 años tras un accidente automovilístico que también le quitó la vida a su amigo Roger Rodas. Su última aparición cinematográfica fue en Furious 7 como Brian O’Conner, un personaje que había estado interpretando desde The Fast and the Furious de 2001 .

