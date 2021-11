Bajas ventas reportan comerciantes del Mercado Independencia

Kate Arizmendi | Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Pese a que esta temporada resulta históricamente una buena fecha para los comerciantes de los mercados de Morelia, este año diversos factores han influenciado para que las ventas no sean tan óptimas.

Y es que, a decir de los propios comerciantes, la pandemia sigue afectando la economía y no ven “para cuando” la solución mejore.

Don José, comerciante, asegura que el hecho de que muchos sigan con clases virtuales dificulta la realización de altares y por ende sus productos, calaveritas de azúcar, no se han vendido como esperaba.

“Está canija la venta, casi no nos han comprado, pero, aunque sea algo es bueno, lo importante es que no se pierdan las tradiciones”, señala.

Por su parte la señora Yadira mencionó que las obras de remodelación de la Avenida Lázaro Cárdenas han impactado en sus ventas, las cuales han caído hasta en un 60%, en comparación con otros años.

“Muchos no vienen al mercado, como están trabajando y no hay paso para carros, no encuentran dónde estacionarse y no quieren venir hasta acá, este año ha estado malo, las obras nos están afectando”, añadió.

Tanto don José y doña Yadira son comerciantes informales de la zona, motivo por el cual a partir del día 03 de noviembre deberán desmantelar sus puestos ubicados al exterior del mercado Independencia.

