Video| Charly López revela que Ingrid le fue infiel, al menos, dos veces

Morelia, Michoacán.- Charly López, mejor recordado por ser exintegrante del grupo Garibaldi en entrevista hizo una fuerte revelación en la que señaló a su exesposa Ingrid Coronado como infiel.

Ante esta declaración, el periodista de la emisión de espectáculos lo cuestionó sobre las presuntas infidelidades de la exconductora de “Venga La Alegría”, fue así como el también actor detalló los engaños que vivió.

En entrevista con el programa “De Primera Mano”, Charly López dio a conocer que su exesposa Ingrid Coronado lo engañó con un futbolista.

En el programa conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, éste le preguntó al exgaribaldi sobre las supuestas infidelidades que cometió la presentadora de TV. Tras un momento de silencio López contó cómo lo engañó Ingrid.

Posteriormente, Charly confesó que se subió al carro con Ingrid y al llegar a la casa ella le pidió perdón, a lo que él jamás la perdonó, por lo que siguió el divorcio.

“¿De dónde sacas eso?”, señaló Charly tras un momento de silencio incómodo. Tiempo después, Adolfo Infante sin rodeos le dijo que sin problema podía revelar el nombre del deportista.

No, no lo digas, con todo respeto es un hombre casado. Es verdad, me fue infiel con él y con otra persona que trabajaba en la televisora, no con un ejecutivo, sino con alguien que llevaba las ventas de un programa donde compartía pantalla con Fernando del Solar”, detalló Charly López.

Charly López también contó que en una ocasión, cuando Ingrid se encontraba en el Aeropuerto, interceptó al supuesto trabajador de ventas y lo confrontó.

Posteriormente, Charly confesó que se subió al carro con Ingrid y al llegar a la casa ella le pidió perdón, a lo que él jamás la perdonó, por lo que siguió el divorcio.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...