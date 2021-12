Colonos de la Siervo de la Nación exigen conclusión de la obra

Morelia, Michoacán.- Colonos de la Avenida Siervo de la Nación mostraron su descontento con la falta de atención a la obra que está parada.

Por medio de una carta señalaron que este 20 de Diciembre se cumple un año del banderazo de arranque para la construcción de un puente vehicular en la Av. Siervo de la Nación bajo el pueril argumento de que iba a resolver los atascos que generan las cansadas y tardadas maniobras del tren en su paso por la Col. Lomas del Valle.

A pesar de los reclamos y protestas de vecinos y comerciantes que anticipaban el Calvario que vendría, las “autoridades” sordas y ciegas, iniciaron la obra presumiendo a los cuatro vientos que la terminarían en un lapso de cuatro meses y ya transcurridos 12 meses, ni siquiera van a la mitad de la obra cuando según el “taco de lengua” prodigado, ya deberían haber hecho tres puentes de iguales dimensiones.

Textualmente señala:

¿Por qué, si decían que el dinero para la obra lo dió la empresa Kansas City Southern y no la autoridad municipal, no la han concluído cuando se supone que había el dinero suficiente de acuerdo a las estimaciones presupuestales? Ahora, según la empresa, tiene un contrato que la obligaba a terminar la obra en tiempo y forma. De lo contrario, le aplicarían sanciones por incumplimiento de contrato y ¿qué pasó? ¿De quién es la culpa que no se concluya la obra?

Por otra parte, la actual administración a cargo de Alfonso Martínez, NO HACE NADA para resolver un problema que aqueja a miles de personas que padecen los problemas viales originados por la obra de marras. Mientras tanto, son muchas las familias perjudicadas en lo económico, lo social, en la seguridad y en la salud al padecer el desastre en que los sumió la administración de Raúl Morón que aún así, tuvo la desfachatez de postularse como candidato a gobernador. Como si lo mereciera.

En fin, está por comenzar el año 2022 y los vecinos ya no piden, ¡EXIGEN! la actual administración ya resuelva la continuación y culminación de una obra que para mal, le ha cambiado la vida a mucha gente.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...