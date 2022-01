Ante el Ómicron no hay de qué alarmarse: Ramírez Bedolla

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Para el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, la variante de Ómicron y la cuarta ola de Covid-19 no es un tema alarmante para el estado, asegurando que la Secretaría de Salud tiene garantizado el abasto de medicamentos en general, pero especialmente para atacar el coronavirus.

En rueda de prensa, el gobernador agregó que el estado cuenta con las pruebas suficientes para detectar la positividad de nuevos contagios, los cuales aseguró serán de Ómicron por ser la variante dominante en el mundo.

“Tenemos las pruebas suficientes para hacer la prueba, no sus pruebas rápidas esas no sirven, esas son puro fraude son pruebas que cumplen con la normatividad internacionales debidamente. Tenemos 147 puntos para realizar la prueba, es decir, no hay nada que temer, al contrario”.

Bedolla recordó que el Ómicron es más contagioso pero no tan grave como el Covid original, pues no afecta las respiratorias inferiores, que simula más un catarro común y que la vacunación en la entidad ayuda a que Michoacán se mantenga en color verde en el semáforo epidemiológico:

“En México no tenemos el problema de la ignorancia de no quererse vacunar, como lo tienen en Europa y en Estados Unidos, aquí la gente se vacuna, aquí somos inteligentes y sí le sabemos, no necesitamos ir a Harvard para saber que hay que vacunarse (…) No hay de qué alarmarse, estamos preparados, el sector salud de Michoacán está preparado”, reiteró.