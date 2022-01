Cuauhtémoc Blanco denuncia ante FGR amenazas del crimen organizado

Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos en contra de quién resulte responsable, por las amenazas que ha recibido el y su familia por parte de grupos del crimen organizado.

Aunque en la denuncia no los mencionó, en entrevista posterior aseguró que el ex gobernador Graco Ramírez, y quien fuera su secretario de seguridad, Alberto Capella, mantuvieron nexos con estos grupos delincuenciales y les permitieron crecer en la administración anterior a la suya.

“Estos personajes siempre han sido protegidos de ex gobernadores, hay audios y hay grabaciones de que Graco y Capella pactaron, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, porque mi personalidad no me lo permite”, afirmó el gobernador.