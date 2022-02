Feministas tachan de “ignorantes” a los diputados de Michoacán

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Luego de que la LXXV Legislatura rechazara mandar a discusión en Comisiones de un dictamen para el reconocimiento de la interrupción del embarazo como un derecho, feministas hicieron presencia afuera del Congreso de Michoacán para manifestarse en contra de la votación en contra de las y los diputados, tachándolos de “ignorantes” al no conocer ni las leyes mexicanas ni los tratados internacionales.

En entrevista, una de las voceras feministas aseguró que más que el dictamen, su presencia se debe a las declaraciones ignorantes de algunos parlamentarios.

“Más allá de que estemos acá porque no fue aprobada la discusión o no, estamos acá porque nos damos cuenta de que los diputados son unos ignorantes, no conocen el tema, no conocen las leyes, tienen un equipo terrible, cero capacitados y eso es lo que más nos afecta y nos daña: la estigmatización, nos daña la criminalización”.

Y es que algunos de los argumentos del debate en el tema tocado hoy en el Congreso Local fueron “los hombres también nos embarazamos, porqué abortar a las 12 semanas y no abortar a los 5 años, a los 10 años o a los 100 años” por parte del petista Baltazar Gaona quien destruyó una figura de un bebé en tribuna, asegurando que así es como se realiza un aborto; o el panista Hugo Anaya, comparando una cría de tortuga con un feto humano.

Las feministas advirtieron que su lucha para la despenalización del aborto continuará, recordándole a los legisladores michoacanos que se trata de una decisión personal de cada mujer:

“Continuaremos visibilizando el tema, estamos en la lucha de los derechos de todas las mujeres, porque a nosotras no nos importan los motivos por los que aborten, sino que se dediquen a proteger los derechos de las mujeres”.

