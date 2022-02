“No habrá pago de eventuales” advierte gobierno; CNTE responde reventando rueda de prensa

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Mientras el secretario de gobierno de Michoacán Carlos Torres Piña reiteró que no habrá pago de profesores eventuales y a programas especiales, la respuesta de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fue reventar la rueda de prensa de este día lunes.

Y es que el último cuestionamiento de los medios de comunicación hacia Torres Piña fue justamente en relación a la protesta programada para este 21 de febrero y un posible plantón en el centro histórico de Morelia.

Al respecto el encargado de las políticas públicas internas de Michoacán reitero que no se pagarán contratos eventuales ni lo que denominó programas especiales al referir qué son una línea de irregularidades.

“Manifestarles y reiterarles, como lo ha dicho nuestro gobernador, eso no se va a cubrir porque se prestaba para muchas irregularidades de personas que simple y sencillamente no existen o no acudían a las áreas laborales. En el tema de eventuales es un asunto que no está dentro de la planeación presupuestal y está muy bien establecido.