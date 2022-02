Fallece el actor de novelas Xavier Marc  

El actor y director Xavier Marc “vivía en un estado de dolor terrible”, dijo Yucita Furlong. “Tenía muchos años padeciendo una enfermedad que le quitaba la absorción del hierro. Le habían estado transfiriendo sangre para que él tuviera fuerza”, precisó.

Furlong recordó que “hace tres meses se cayó y, al caerse, se rompió una vértebra y de esa vértebra se le empezaron a romper cuatro más”. Y agregó que “hace un mes le tuvieron que quemar las terminaciones nerviosas de la columna. Eso provocó que se le quitara el 60% del dolor que tenía”.

Al darse a conocer la muerte de Xavier Marc, quien entre sus destacadas intervenciones estuvo su papel en la telenovela Mundo de Juguete, se manejó como una posibilidad que se hubiera suicidado.

Yucita Furlong mencionó que sólo las autoridades podrán determinar de qué se trató. “Todos los que estábamos cerca de él estamos desechos. No sabemos cómo actuar… Él saltó, no sé con qué fuerza lo hizo, no sé cómo lo hizo, pero ya no está aquí”.

Confirmó que Xavier Marc dejó una carta, pero es “una carta que le dejó a Christian, su esposo… yo no tengo acceso a esa carta, ya nadie tiene acceso porque se quedó con las autoridades”.

Por su parte, Sylvia Pasquel en entrevista televisiva indicó que quedó en shock al saber de la muerte de Xavier Marc. “Era una persona muy querida, un caballero, un hombre impresionante en cuanto a su trabajo impecable. Como maestro y muchas cosas que fue”.

Mencionó que la movilidad del actor estaba afectada y eso unido a la depresión pues siempre hace sus estragos.

Familiares y amigos dieron el último adiós a Xavier Marc en una agencia de Sullivan con una misa de cuerpo presente y mariachi. Entre los asistentes a la funeraria estuvieron Jacqueline Andere, Laura Zapata y Roberto Cárcamo.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...