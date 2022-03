Se reanuda futbol mexicano; aquí fechas y horarios

Con esta imagen este viernes se reactiva la Liga MX, tras suspender parte de la jornada 9 del torneo de clausura 2022, tras los hechos el pasado fin de semana en La Corregidora, Querétaro.

Curiosamente la jornada 10 arranca con los dos equipos involucrados en la violencia que se vivió entre aficionados de Gallos Blancos y los Zorros del Atlas.

Viernes 11 de marzo se enfrentan:

Necaxa vs Querétaro 19:00

Juárez vs Atlas 21:00

Monterrey vs Mazatlán 21:00

Sábado 12 de marzo

León vs Tigres 17:00

Cruz Azul vs Pumas 19:00

Guadalajara vs América 21:00

Domingo 13 de marzo

Toluca vs Pachuca 12:00

Atlante vs Puebla 17:00

Santos vs Tijuana 19:00

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...