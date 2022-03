Secretaria de Finanzas del Congreso está “secuestrada” por interés particulares: Barragán Vélez

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- La Secretaria de Finanzas y Administración del Congreso de Michoacán, Rocío Pineda Gochi, está sometida y “secuestrada” por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), ante una serie de intereses por parte de sus integrantes y los coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias.

Lo anterior lo dio a conocer el diputado Juan Carlos Barragán Vélez, luego de informar que el Comité de Administración y Control no aprobó el cuarto informe trimestral del Presupuesto de Egresos del Legislativo, por una serie de irregularidades en su contenido.

Ejemplificó el gasto de cuatro millones de pesos en gasolina, “cuando el Congreso tiene sólo cuatro vehículos”, o la compra de un software por cinco millones, del cual desconoce dónde está o para qué se utilizaría

Aseguró que las expectativas en Pineda bajaron luego de ser “secuestrada” por la Jucopo:

Al señalar directamente a su compañero de bancada y presidente de la Jucopo, Fidel Calderón Torreblanca, como el orquestador de mover “intereses” en el órgano legislativo y con la SFA interna, acusó a la Junta de tomar decisiones aisladas, sin informar al resto de la LXXV Legislatura y sin consenso.

“El trasfondo de la Jucopo es que tienen intereses los ocho integrantes, porque las decisiones no solamente las toma Fidel sino los ocho que tienen secuestrado en este momento al Congreso (…) No nos dan ningún argumento, solamente toman decisiones de manera aislada y no colectiva, no son los jefes de nadie”.