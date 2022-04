Continúa paro de 72 horas de trabajadores del nivel medio superior

Miriam Meza / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Por segundo día, trabajadores de nivel medio superior afines a la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Poder de Base, se mantienen en un paro de laborales el cual culminará el viernes primero de abril.

Esta medida es tomada por el ala magisterial roja debido al no cumplimiento de pago de los Bonos al Fomento Educativo Homologado y de Productividad, los cuales se dejaron de pagar desde el 2018.

El Secretario de Trabajos y Conflictos, Abraham Aparicio Rosas, informó que tras una reunión con autoridades del gobierno del estado, les informaron que no se les pagarán ya que no hay una evidencia que respalde la erogación del recurso.

“Nos dijeron tajantemente que no se nos va a pagar, porque no hay una evidencia, no hay un presupuesto, porque no hay un fundamento legal, que llaman ellos para podernos pagar”, mencionó Aparicio Rosas.