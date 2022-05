Pese a convenio, Alfaro reitera “combate a la delincuencia organizada es competencia de la Federación”

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Desde Morelia, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, reiteró que el combate a los grupos criminales y la delincuencia organizada es competencia del gobierno federal, esto pese a la firma de convenio de colaboración en materia de seguridad para reforzar a los municipios jaliscienses que colindan con Michoacán.

Lo anterior, señalando que no se trata únicamente de firmar convenios regionales, sino que son las propias leyes quienes determinan que las acciones contra el narcotráfico son desde la Federación.

En entrevista posterior al evento gubernamental, detalló que esta agenda de seguridad también permitirá mantener un dinamismo económico de los municipios te la frontera que los estados mantengan un intercambio de mercancías de actividades culturales permanentes.

Asimismo, negó una falla en la estrategia en la materia aplicada en Jalisco, pues recordó, se trata de un reto permanente y aumentar la capacidad de reacción ante los grupos del narcotráfico.

Al hacer referencia al discurso del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en torno al esquema federal de “abrazos y no balazos”, el mandatario tapatío respondió lo siguiente:

“Por supuesto que no se puede enfrentar a los delincuentes con abrazos, ese no es un camino que nosotros compartimos, porque hace apenas un día mataron a tres de la Guardia Nacional cumpliendo con su deber, y a mí me parecería terrible decirle a sus familias que lo que tenemos que hacer es abrazar a los delincuentes, yo no comparto esa visión”.