Millones de dólares pagó Vicente Fernández para que su amante se alejará de él

La polémica en torno a Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre de 2021, continúa gracias a la serie no autorizada “Charro de Huentitán”, en la que se reviven temas como las relaciones extramatrimoniales que tuvo la traducción de “Estoscelos”.

Con Patricia Rivera pagaría dinero millonario para desaparecer de su vida. Según Merle Uribe, también tuvo una relación extramatrimonial con Vicente Fernández.

La actriz aseguró que el dinero se lo entregó a Patricia Rivera luego de que su hijo demandara al ‘Charro de Huentitán’ por supuesta negligencia.

“Vicente estaba muy sentido, primero porque le había ensartado un hijo y segundo porque el muchacho cuando cumplió 18 años lo fue y lo demando a Vicente y casi le estaban embargando el rancho. Eso no se hace. Ahí fue cuando Vicente dijo, ‘no te vuelvas a meter con mi familia, toma estos cuatro millones de dólares’ y ahí se acabó”,Merle Urbie

Durante la entrevista del programa, la famosa también la recordó. historia de amor con Vicente Fernández hasta que el cantante de “Hermoso” conoció a Patricia Rivera.

“Nosotros seguimos teniendo relación incluso por teléfono y todo. Ahora, después de la época en la que yo anduve que fue 79, 80, 81, yo todavía me fue de gira después de que tuve a mis hijos, él me imagino que supo que me había divorciado y me habló para una gira en Estados Unidos… Entró Paty y como le dijo que iba a tener un hijo. Seguimos hablando por teléfono, pero ya no de esa manera” en palabras de Marlene Uribe

