AMLO en espera de respuesta de Biden sobre Cumbre de las Américas

A días de la Cumbre de las Américas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que espera la respuesta de su homólogo estadunidense Joe Biden sobre el no excluir a ninguna nación en este evento, por lo que aún no sabe si asistirá a ésta o no.

Desde Palacio Nacional el mandatario consideró que debido al tiroteo en la primaria Robb, en Uvalde, Texas, que dejó 19 menores y 2 maestras muertos, Biden no ha podido responder a la propuesta de México de no excluir a nadie de la cumbre.

El presidente Biden está preocupado y ocupado por lo sucedido en Texas, con el asesinato de los niños, de los jóvenes y eso lo tiene atareado y vuelvo a decir, preocupado, porque es una gente buena y es un asunto que debe atenderse porque son posturas completamente opuestas (…).

“Yo creo que, por esta circunstancia, Biden no nos ha dado una respuesta, pero hay tiempo y le tenemos confianza”, comentó.

Y es que la Cumbre de las Américas se llevará a cabo del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California; no obstante, aún no hay respuesta oficial de Estados Unidos acerca de si invitará a todas las naciones de la región o no.

López Obrador sostuvo que aún hay tiempo para que su homólogo tome una decisión, aunque señaló que hay “presiones” que sufre éste para evitar una unión de países americanos.

