Grupo firme desmiente rumores sobre supuesta separación

Fue en una entrevista para Venga la Alegría en donde Jhonny Caz desmintió los rumores sobre su hermano, pues se decía que el cantante dejaría la agrupación para emprender su carrera en solitario como lo han hecho varios artistas del regional mexicano solo porque no estuvo presente en el concierto que la agrupación ofreció de manera gratuita el Día del orgullo LGBT+.

“No, no y no. Yo no me veo en un escenario sin mis hermanos”, dijo Jhonny ante las cámaras de Venga la Alegría cuando se le preguntó acerca de estos rumores de separación: “No, no creo, claro que no” agregó.

"

Al parecer los fans temen que la agrupación tome el mismo camino que calibre 50 pues recordemos que el vocalista de esa banda Edén Muñoz decidió iniciarse como solista, pero para grupo firme todavía se le espera un futuro largo.

