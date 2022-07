Yo no tengo que pedir disculpas a nadie: Yuri a comunidad LGBT

La intérprete de “Detrás de mi ventana” de nuevo se encuentra dentro de la polémica tras expresar en una entrevista para el programa “Hoy” que no se disculpará con la comunidad LGBT+ pues considera que no ha ofendido a nadie. Afirmó que no hay nada que sugiera que es homofóbica.

“Yo tengo mi forma de pensar. Sin embargo, no hay algún programa que avale que yo soy homofóbica, no hay nada, nunca he hablado mal de ellos. Yo no tengo que pedirle disculpas a nadie porque no les he hecho daño. Hay mucha gente de la comunidad que me sigue queriendo y, aparte, mis conciertos se siguen llenando de gente y van con sus parejas, entonces a mí me vale”, dijo.

Además de lo anterior, también expresó a los reporteros que no le da importancia a lo que digan en su contra y explicó que no le gusta meterse en la vida de las personas.

“Yo soy cristiana, efectivamente, y los cristianos no podemos meternos con nadie. Así como yo respeto lo que piensan de mí, ellos no respetan lo que yo pienso de mí. Yo los bendigo yo los quiero mucho, no es general, no le caigo bien, pero yo los quiero mucho”, mencionó.

Finalmente Yuri dijo:

“La verdad no me hacen daño ni nada, me tiran y me hacen, yo ya estoy curtida”.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...