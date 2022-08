No es mi estilo criticar a esposas o hijos de expresidentes: AMLO

Redacción/Grupo Marmor

En conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador afirmó que es respetuoso con quienes no piensan como él ni concuerdan con su movimiento, aseguró que siempre ha sido respetuoso de la vida personal de sus adversarios y que nunca ha criticado ni se ha metido con sus esposas e hijos, pues manifestó que ese no es su estilo.

“Nunca he hecho una crítica a la que fue esposa del presidente Peña como no lo he hecho de la que fue o es esposa del presidente Calderón ni del presidente Fox, ni a los hijos, ni nada de eso, ni a tampoco a los dueños de medios de información que más nos atacan, no es mi estilo”, comentó.

