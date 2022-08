Atlético Morelia se reforzará con dos jugadores más

Miriam Meza/ Grupos Marmor

La llegada de Bryan “Cobrita” Mendoza como refuerzo para la delantera del Atlético Morelia, tras la partida de Jesús Ramírez al fútbol europeo no será la única, pues el equipo espera la llegada de dos jugadores más, que llegarán en los próximos días para ayudar a que el equipo siga sumando y se coloque en los primeros lugares de la tabla general del torneo de Apertura 2022.

El técnico del equipo rojiamarillo, Gabriel “Místico” Pereyra, señaló que por bajas del equipo naturales al iniciar el torneo, más las lesiones de Zurita y Diego Pineda, que podría estar listo para la fase de liguilla, cuenta con un plantel muy corto, por lo que estarían a la espera del arribo de dos jugadores más un extremo -enganche y un delantero.

“Van a llegar si Dios quiere dos extranjeros, uno extremo, enganche, ya lo conocen ustedes y otro delantero que todavía no conocen…¿A quién conocemos?… al extremo, al enganche, todavía no está seguro, espero muy pronto se incorpore, está en el tema de papeleo, de visas, todavía falta que firme, no quiero que me lo roben” expresó el extratega.

Al inicio de este torneo, el actual Campeón de la categoría no solo sufrió la salida inesperada de Jesús Ramírez, ya que también Javier Ibarra, Ulises Zurita, Gael Acosta, Vicente Poggi y Diego Gallegos, dejaron al Atlético.

Es de precisar que en la liga de Expansión, los registros se cierran hasta la jornada 12, por lo que aún tiene oportunidad de reforzar el plantel en la parte final del torneo que tiene 17 fechas en su fase regular.

Los equipos de esta división del fútbol mexicano pueden registrar como mínimo 18 y máximo 25 jugadores, de los cuales 5 corresponden a plazas extranjeras.

Actualmente, el equipo de los Ates se ubicó en el lugar seis de la tabla general con 10 puntos y su próximo rival será el Atlante.

