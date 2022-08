Abuelita de 97 años llora tras el abandono de sus 16 hijos

El caso se dio a conocer a través de una visita por parte de Jaime Toral, presentador de televisión, quien realiza videos cortos en Tiktok mostrando su ayuda a la gente que está en situaciones vulnerables.

Se trata de Isabel Méndez Jiménez, quien con tristeza relata cómo vive diariamente acompañada de sus perritos y un nieto, en Oaxaca.

“Hice frijolitos remolidos para comer, hago esto o corte un nopalito viejo, y hago un chilito aquí tengo plantado y ya hago mi salsita”.

Además, hace actividades como tejidos en manteles que vende a 30 pesos, pero ya no ve mucho; lo que más compra para comer es queso, carnita y tortillitas porque el pan no le gusta.

La abuelita Isabel mencionó que tuvo ocho hombres y ocho mujeres, quienes están casados y se han olvidado de ella.

“Mis hijos se casaron, todos con mujeres o hombres de fuera, ellos apoyan a la familia de ellos, yo vivo solita, en la tarde viene mi nietecito que vende canastas, pero él está mal de la cabeza, tiene como 23 años y no come conmigo”.

“Tengo unos gatitos y mi perrita que me cuida”.

Luego de preguntarle sobre sus hijos, señaló que ellos pedirían el apoyo del pueblo para poder enterrarla al morir.

“Ellos se olvidaron de mí, el día que yo me muera ellos me van a enterrar, mejor aquí me muero como quiera ya estoy cerca del panteón, mi hija dice que va pedir apoyo del pueblo, así es mi vida”.

“Me da tristeza porque de tantos hijos para ellos yo no vivo, quedé viuda a mis 33 años, me fui a trabajar a México y Chicago para mandarles a mis padres que me ayudaban con mis hijos”.

​​Viviendo de una manera humilde, Isabel dijo que les dio educación hasta sexto grado pues “ya no podía hacer más”.

“Todos quedaron en sexto año, yo no podía más, me sentía cansada”.

@jaimetoraltv 16 hijos que no saben ni les interesa saber si estoy viva 😥 ♬ sonido original – Jaime Toral

