Cómico y siniestro que SAC busque la candidatura a la presidencia de México: Morena

Tras destaparse como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia de la República para el 2024, el dirigente del Morena en Michoacán, Juan Pablo Celis Silva, calificó está aspiración como cómica y siniestra por parte del ex gobernador de Michoacán.

En rueda de prensa, aseguró que le ve más posibilidades al “banquito” con el que esperó, afuera de Palacio Nacional, a que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo recibiera, además añadió que espera que su gira nacional no se convierta en un circo en el que se diga un perseguido político.

“Lo veo como algo cómico en parte y en parte no, es un personaje siniestro que tiene el cinismo, le veo más posibilidades al banquito, el banquito si está limpio, así de mal está la oposición para que sea su gallo, yo lo único que espero es que no sea un pretexto de que es perseguido político que afronte la realidad y que no diga que es un perseguido político de la cuarta transformación”

De igual forma, aseguró que aunque no quiera reconocer que su gobierno tiene una serie de irregularidades por las que se interpusieron las denuncias correspondientes, por lo que tendrá que dar la cara por el desfalco hecho en su sexenio.

El dirigente de Morena, aseguró que no habrá perdón, ni pactos para el ex gobernador Aureoles Conejo, ya que debe prevalecer la justicia ante el daño que dejó en Michoacán, por lo que insistió en esperar los tiempos legales.

“Esos son tiempo legales, nosotros queremos lo mismo que quiere la gente justicia, por lo mismo que transcurran los tiempos legales como debe de ser, entiendo que ya hay algunos… Yo no veo el perdón, si el hermano voto que el pacto, yo no veo el pacto porque no debe haber impunidad”

Finalmente, refirió que desde el partido serán vigilantes de que elnrecuedo empleado en la gira nacional que emprendió Silvano no se utilicen con recursos que se robó de Michoacán.

