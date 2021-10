Por medio de Twitter dieron a conocer el cartel oficial de la Corona Capital Guadalajara 2022, la cual ofrecerá conciertos los días 21 y 22 de mayo en el Valle VFG.

Algunos grupos y artistas invitados son: Kings Of Leon, The Strokes, Blondie, Chvrches, Death Cab For Cutie, The Hives ,Jack Bugg, Tove Lo, entre otros más.

La venta general de boletos empezará el 25 de octubre por Ticketmaster, y los que adquirieron accesos en 2020 son válidos para este festival 2022.

