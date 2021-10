Kate Arizmendi | Grupo Marmor

“A la delincuencia no se le puede dejar entrar, a la delincuencia hay que enfrentarla y no por otra cosa, sino porque está en juego la seguridad de los ciudadanos y la obligación del Estado es defender a los ciudadanos, con la fuerza que el Estado le ha dotado, con la ley desde luego, pero con la fuerza del Estado”, señaló Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México.

Desde su perspectiva la estrategia de “abrazos no balazos” no ha funcionado en el país, y por ende no funcionará en una entidad como Michoacán.

El ex presidente señaló que la crisis de seguridad que se vive en Michoacán debe resolverse mediante un enfrentamiento frontal contra la delincuencia organizada.

“El gobierno federal tendría que atacar a los grupos criminales que operan en Michoacán y otros estados de la República, a fin de garantizar el blindaje de la ciudadanía”, declaró.

El exmandatario destacó que la “estrategia” de seguridad impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador sólo habría derivado en un crecimiento exponencial de los homicidios registrados en el país, crecimiento que, dijo, ha triplicado el número de ejecuciones contabilizadas durante su sexenio.

Finalmente, dado que la administración estatal se apegará estrictamente a la estrategia del presidente, Calderón Hinojosa le deseó suerte a Michoacán.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...