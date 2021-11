Asesinados en Tangamandapio eran cortadores de aguacate, confirman autoridades

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Las 11 personas asesinadas en la comunidad de Tarecuato, perteneciente al municipio de Tangamandapio, eran cortadores de aguacate y estuvieron en el lugar equivocado, pues se introdujeron en una zona en donde se refugian criminales de grupos del narcotráfico.

Fue el Fiscal General de Justicia de Michoacán, Adrián López Solís, quien detalló que los familiares de las víctimas (seis menores de edad), concluyeron su jornada laboral del 01 de noviembre, cuando decidieron adentrarse en el cerro para recolectar panales de abeja que colocarían en sus altares de Noche de Muertos, sin embargo, fueron sorprendidos por delincuentes de la zona.

“Posiblemente haya habido presencia de criminales que hayan sorprendido a estos habitantes y los hayan privado de la vida, dado que ellos no tienen registro ni antecedentes de tipo penal e incluso en el análisis para determinar la toxicidad, no se encontró ninguna relación con ningún tipo de droga por lo que se trata de ciudadanos inocentes (…) No podemos determinar si hubo o no confusión, el hecho es que hubo una agresión con este lamentable resultado”.

El titular de la FGJE descartó cualquier tipo de enfrentamiento:

“No es tema de enfrentamiento, sujetos que estaban en ventaja por el tipo de arma larga que portaban”.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, reconoció que los 43 municipios fronterizos con otros estados, son foco rojo en el movimiento y actividad de los grupos criminales, pero afirmó que la situación en esa zona y en general en Michoacán entorno a la violencia, es “una inercia del gobierno anterior”.

Por lo anterior, urgió a realizar una estrategia de seguridad a nivel regional, que incluya a los estados vecinos de Michoacán, como Jalisco y Guanajuato, en donde los homicidios y la presencia de células delictivas se han disparado.

