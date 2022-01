Es un cobarde de porquería dice Trejo a Adame

Tras los videos que circulan en redes sociales muestran a Alfredo Adame en una pelea en calles de la Ciudad de México, Carlos Trejo reacciona y lo llama “cobarde” por forcejear con una mujer, además acepta el reto del conductor para enfrentarse en el ring.

El investigador de fenómenos paranormales no se quedó callado y mediante un video compartió en donde expresó su molestia por enfrentarse agresivamente contra una mujer.

“Estaba en el gimnasio y me empezaron a llegar todos estos videos, donde agredieron y golpearon a la dama, que bárbaro, todo el mundo se dio cuenta como llega este tipo y empieza a golpear a esta mujer y la mujer se bajó a defenderse y de ahí le quita el celular, pero ahí se pueden dar cuenta de hasta dónde llega este cobarde”, expresa en su video.

ambién en su cuenta de Twitter expresó su opinión y lo señaló como un “cobarde de porquería”.

“Bravo cobarde de porquería jajajajaja te dejaron como una rata jajajaja tirado en la calle jajajaja (sic)”, escribió.

Por otro lado, aprovechó para aceptar el reto que supuestamente Adame le hizo para enfrentarse en el ring, una pelea que lleva años postergándose entre ambos, lo único que le pide es que retire la orden de restricción para hacerla.

“Acaba de salir en una revista, me está retando de nuevo a golpes y está poniendo a Alberto del Río de la WWE que él pueda ser la empresa, ya saben que no me rajo, que quite él orden de restricción y le atoramos y nada más para terminarlo de desgraciar al infeliz, porque aquí si somos hombres no payaso”, expresa.

En los videos que circulan en redes sociales, se puede ver al conductor de televisión golpeando un automóvil, del cual desciende la mujer para encararlo, ocasionando un forcejeo entre ambos ocasionando que la mujer le arrebate su celular.

Luego se unen una niña y un hombre, quienes también sueltan golpes contra el excandidato a diputado por el extinto partido Redes Sociales Progresistas .

