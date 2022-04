Detienen a soldado ruso que había pedido permiso a su esposa para abusar de mujeres ucranianas

Un soldado ruso que le pidió permiso a su esposa para abusar de mujeres ucranianas en el marco de la guerra, fue capturado por las fuerzas de Kiev cerca de Izium, en la provincia de Járkiv.

El hombre fue identificado como Roman Bykovsky, de 27 años, originario de Borel, en Rusia, y su esposa, Olga.

En el pequeño fragmento de la charla, difundida la semana pasada, el soldado y su esposa hablan entre risas cuando ella lo autorizaba a violar a mujeres ucranianas.

“Andá allá, viola mujeres ucranianas y no me digas nada, ¿entendiste?”, le dice la mujer a su marido entre risas. “Entonces, debería violarlas y no contarte nada ¿De verdad puedo?”, pregunta él. “Sí, pero no me cuentes nada y usa protección”, afirma ella.

El SSU sumó a la información que ratificaba su compromiso para “expulsar este espíritu maligno de Ucrania lo antes posible”.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...