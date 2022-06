VIDEO | Abuchean y avientan hielos a Nodal en Bolivia, así reaccionó el cantante

Este fin de semana, Christian Nodal se presentó en Bolivia como parte de su “Forajido tour”; Sin embargo, su primera visita al país estuvo plagada de incidentes que le dejaron un mal sabor de boca. Uno de ellos fue que el concierto en La Paz tuvo que ser cancelado, por un incumplimiento de contrato que ni el cantante ni su equipo dieron más detalles.

Pero eso no es todo, en uno de sus otros shows Nodal no fue bien recibido por algunos de sus fans quienes en repetidas ocasiones lo abuchearon y lazaron hielos, mientras el sonorense se encontraba en el medio en medio del escenario.

La actitud de los presentes enfureció al intérprete quien agarró el micrófono y pidió a la seguridad que los sacara y le devolvieran el dinero de la entrada.

“Sácalos y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando… respeten por favor”, se le escucha decir al cantante en varios videos que circulan por redes redes sociales.

Aunque la reacción de los fanáticos no fue la mejor, el incidente fue causado por retraso de la celebridad, puesto que algunos espectadores afirmaron que el evento comenzó una hora más tarde de lo programado.

Además de sus polémicas actuaciones, Nodal volvió a dar de qué hablar, pues durante su paso por Bolivia se vio acompañado por la cantante argentina Cazzu, con quien se rumoreado que tienen una relación. Lo cual fue confirmado por la pareja recientemente, ya que se les vio tomados de la mano y besándose en repetidas ocasiones.

