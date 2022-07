Exigen seguridad pasantes de medicina de la UMSNH

Miriam Meza/ Grupo Marmor

Pasantes de la facultad de medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (UMSNH), exigieron a las autoridades que se designen plazas para liberar su servicio social en lugares que cumplan con las condiciones mínimas de seguridad e infraestructura, que no pongan en riesgo su integridad.

En el marco de la ceremonia para la asignación de espacios clínicos en el Centro de Información, Arte y Cultura (CIAC), los representantes de los estudiantes de séptimo semestre de la carrera de medicina, Arístides Chávez, Dolores Villaseñor y Camila Muñoz, se dijeron preocupados ante la asignación de plazas confome al promedio, pues en años pasados estás carecían de condiciones mínimas para la prestación del servicio social.

Lo anterior, debido a la situación de inseguridad que se vive en el estado, por lo que no se cumplen con las garantías para la prestación del servicio social conforme a los lineamientos de la NOM-009-SSA3-2013, que prevé requerimientos en seguridad, infraestructura e insumos.

Sin especificar en que zonas, los alumnos, pidieron que no se tomen en cuenta las clínicas de algunos municipios en donde prevalece la inseguridad, ello a pesar de que los lugares no alcanzarían para los más de 400 pasantes que buscan realizar este paso, el cual es obligatorio para su carrera.

“Pudimos notar que si bien hubo algunas plazas que ya no se ofertaron este año que fueron ofertadas cómo inseguras en años pasados, se siguieron ofertando otras en donde se tiene el antecedente, que cuentan con reportes de inseguridad, de riesgo para el médico pasante, entonces pues si dentro de nuestras peticiones está el que se den mejores plazas, mejores ubicaciones para seguridad nuestra, seguimos siendo estudiantes, ojalá que nuestras autoridades tomen en cuenta nuestras peticiones….lo ideal sería que no se tomará la plaz, pero pues no hay suficientes como para darnos ese lujo solo aproximadamente un listado de más de 400 estudiantes y el listado de plazas no llegaba ni a 300”, explicó una de las alumnas.

Los pasantes esperan ser escuchados por las autoridades tanto de la Máxima Casa de Estudios como a la Secretaría de Salud y que se haga un análisis de los campos clínicos para determinar aquellos que por las carencias que exhiben deben ser suspendidos temporalmente, reubicados o cancelados.

