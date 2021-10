El Padre Pistolas arremete contra los maestros al decir, “ya me tienen hasta la madre con los cierres de carretera

Chucándiro, Michoacán.- Polémico como él solo, el sacerdote Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como el Padre Pistolas, arremetió contra el magisterio michoacano, al señalarlos de mantener cerradas las entradas a Morelia y confesar que ya lo tienen “hasta la madre”.

El cura de Chucándiro, externó las críticas en plena homilía, al parecer realizada recientemente, según un video que circula en redes:

Como los maestros esos que cierran ahí la carretera, en la entrada a Morelia, ya me tienen hasta la madre, “no damos clases porque nos contagiamos”, y yo los veo en la playa, en los bares, hay mil cabrones ahí a la entrada, voy con un enfermo o voy a traer sangre que se está muriendo, y no me dejan cabrones pasar

Ayer me encontré uno de Angamacutiro, si, un cuarentón que da clases en Tlalpujahua, bien pedos, y se trató de San Gerónimo, del padre de de Huandacareo, y dijo “los traen como al padre pistolas, ese padre, yo me retiré porque se la pasa tronando las narices y enamorando a las muchachas” y yo le dije “oye wey yo soy el padre pistolas, yo ni conozco la coca, nunca me he cogido a nadie, ¿porqué dices eso?” y dijo, “ay padre disculpe, es que habla uno a lo pendejo

Pinche maestro porque no te pones a dar clases, andas bien pedo. Y se enojan porque se los digo hijos. No ustedes a ver como le hacen que esos pinches maestros se pongan a dar clases, llévenlos (a los maestros) a la escuela personalmente, tráiganlos a la iglesia, y vénganse a misa cada ocho días, y ya no le sigo porque con eso fue bastante

Como parte del sermón, Gallegos Lara de 70 años recomendó a los fieles que, si ven a un maestro, lo lleven personalmente a las escuelas y también los lleven a misa.

El #PadrePistolas arremete contra los #maestros al decir, “ya me tienen hasta la madre con los cierres de carretera. pic.twitter.com/oQKhnN10fq — Marmor Informa (@Grupo_Marmor) October 20, 2021

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...