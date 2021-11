Empresas pagarían nuevo impuesto

Morelia, Michoacán.- La semana pasada, la Cámara de representantes aprobó un Impuesto Mínimo a Ganancias Corporativas (CPMT, por su sigla en inglés) para grandes empresas en Estados Unidos.

En el informe “Tax Dodgers: How Billionaire Corporation Avoid Paying Taxes and How to Fix it”, elaborado por la senadora demócrata Elizabeth Warren y corroborado por el Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP, por su sigla en inglés) se detalla que las grandes corporaciones que tengan ganancias superiores a 1,000 millones de dólares, pagarían un gravamen de 15% del Impuesto sobre la Renta (ISR).

El nuevo gravamen generaría al gobierno de Estados Unidos unos 319,000 millones de dólares durante la próxima década, de acuerdo con el reporte presentado.

“Las corporaciones multimillonarias han tenido un camino libre en Estados Unidos durante demasiado tiempo. Es hora de dejar de permitir que las grandes empresas engañen al sistema: deben pagar impuestos como todos los demás”, dijo la senadora Warren recientemente.

Del mismo modo, Matt Gardner, miembro del instituto fiscal, detalló que la idea del nuevo gravamen es que ya no importa cuántas lagunas fiscales explote una empresa, ésta tendrá que pagar impuestos equivalentes, al menos, a 15% de las ganancias que reporta a sus accionistas.

