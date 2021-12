Gobernador politiza reemplacamiento para generar presión a los diputados: GPPRD

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Luego de que ayer por la mañana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, desglosó los rubros a dónde estaría llegando lo recaudado del reemplacamiento, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Víctor Manríquez González, aseguró que el GPPRD no aceptará ningún tipo de presión para que su voto de la Ley de Ingresos esté condicionado.

Lo anterior al darse a conocer que el destino del reemplacamiento serían la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Secretaría de Salud en Michoacán, los Programas del Bienestar, la red carretera y Sedrua. El perredista criticó que apenas ahora es cuando el mandatario da cuentas claras sobre el destino de lo recaudado para el 2022.

“El día de ayer desglosó, el presupuesto ya tiene casi un mes que se presentó al Congreso del Estado y nosotros no conocíamos y no sabíamos. Recordarán que nuestro primer posicionamiento es de que no íbamos a firmar un cheque en blanco para el tema del reemplacamiento, hasta que no se aclare y sepamos a dónde va para poder analizar”.

Aseguró que tanto la bancada perredista como la del Partido Encuentro Solidario, no estarán aceptando presiones por parte del Ejecutivo para cotar a favor del presupuesto, incluyendo el cambio de placas.

Para Manríquez González, contemplar apoyos para niños y niñas con cáncer dentro de los Programas del Bienestar, deja ver que el gobernador de extracción morenista, está reconociendo que eliminar los fondos federales para la misma materia estuvo mal y ahora quiere estatalmente enmendar lo hecho por el gobierno de la Republica.

Sobre ello, aseguró que el PRD al interior de la LXXV Legislatura no apoyará una beca, si el Poder Ejecutivo no garantiza el acceso a medicinas y atención a niñas, niños y adolescentes con cáncer.

“Ellos están buscando la atención médica y sus medicinas para sus niños, no buscan una beca de 4 mil pesos, eso no les resuelve el problema, lo que ellos están buscando es la atención. No se puede jugar con este tema, es complicado, se pueden buscar alternativas no nada más para una beca, sino para garantizar el tratamiento. Una beca no sirve”.