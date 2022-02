VIDEO | Estos son los tráilers que pasaron en el Super Bowl

¡Qué gran noche llena de adrenalina, tanto para los amantes del fútbol americano como para los cinéfilos y seriéfilos! A continuación les compartimos algunos de los tráilers, teasers y spots de películas y series que se presentaron durante el Super Bowl LVI.

Nuevo tráiler y póster de Doctor Strange en el multiverso de la locura

Director: Sam Raimi

Protagonistas: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor

Estreno: 5 de mayo de 2022

Un viaje a lo desconocido con Doctor Strange, quien, con la ayuda de nuevos y viejos aliados, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

Tráiler de ¡Nop!

Director: Jordan Peele

Protagonistas: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun

Estreno: 22 de julio de 2022

La nueva película de Jordan Peele, gran referente del terror social después de ¡Huye! y Nosotros. ¡Nop! se centra en un grupo de residentes de una lejana propiedad de California que son testigos de un descubrimiento misterioso y escalofriante.

Nuevos vistazos a las próximas películas de DC

The Batman

Black Adam

The Flash

Aquaman and the Lost Kingdom

Spot de Jurassic World Dominio

Director: Colin Trevorrow

Protagonistas: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum

Estreno: 10 de junio de 2022

La secuela de Jurassic World: El reino caído que traerá de regreso al Dr. Alan Grant, la Dra. Ellie Sattler y el Dr. Ian Malcolm.

