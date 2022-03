Habrá coordinación entre SEE y DIF para continuar con Escuelas de Tiempo Completo

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Ante la desaparición a nivel nacional de las Escuelas de Tiempo Completo, en Michoacán, la Secretaría de Educación del Estado y el Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), buscarán coordinarse para seguir garantizando que los alumnos tengan el servicio de alimentación, con el fin de que no dejen sus estudios, pues como bien se sabe, las escuelas de este tipo son usadas en su mayoría por niños que viven en alta y muy alta marginación.

La titular de la SEE, Yarabí Ávila González, detalló que de las 880 Escuelas de Tiempo Completo en Michoacán, 833 ofrecían alimentos a los niños, en algunas de forma totalmente gratuita y en otras con una cooperación mínima de 15 pesos.

Sobre estas 833 planteles, adelantó que la instrucción del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, es hacer un análisis para generar diferentes alternativas que permitan continuar otorgando comidas calientes a los pequeños, entre esas opciones, está la de hacer un marco de colaboración con el DIF.

“La SEE no tiene etiquetado recurso para este tipo de cuestiones, no estaba tomada la decisión cuando se discutió el presupuesto, por esa razón se hará una coordinación con el DIF Estatal, y es como buscaremos solventar pero lo importante es que los niños no abandonen la escuela y que sigan recibiendo un servicio de alimentación”.

Además, denunció que en algunas de las escuelas se presentaron casos de profesores con plazas dobles, por lo que también se hará una reorganización administrativa.

“Los que ya no van a poder estar tendrán que irse a otras escuelas, es ahí donde genera un descontento con los maestros porque hay quienes trabajaban en una escuela con dos plazas, pero ya no”, sentenció Ávila.

