Noroña, asegura que sin el no ganan la presidencia.

Diana Gómez/ Grupo Marmor

Gerardo Fernández Noroña, legislador de Morena, asegura que si no se por él, no se ganaran las elecciones presidenciales para 2024.

“Les voy a ganar, es absolutamente en serio, me han subestimado porque están subestimando a la gente, están subestimando abajo, sin mí no ganan, eh de quitar la arrogancia de que MORENA puede solo, no, no puede solo, necesita al PT y al Partido Verde”. Afirmó Noroña en una entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado.

Aseguró, que su perfil es el ideal ya que la sociedad ahora pide una profundización de la revolución sin violencia, debido a que es el político más de izquierda, siendo indicado independiente, consecuente, firme y entregado.

Agregó además que su capital político irá creciendo cada vez más, por lo que ganará la candidatura para 2024.

Además, apuntó que si no alcanza la candidatura, apoyará a quien sí lo haga:

“Yo soy un hombre de unidad y si yo no alcanzó la candidatura, yo voy a apoyar y no estoy pidiendo ningún premio de consolación”. Mencionó el legislador.

El legislador espera la candidatura de forma firme y segura y de no ganar seguirá ayudando a quiénes lo apoyaron.

