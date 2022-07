El Ejecutivo continúa en análisis del veto contra reforma anti aborto

Miriam Meza/ Grupo Marmor

En al menos dos semanas, el gobierno del estado deberá presentar “el veto del Ejecutivo” a la reforma del artículo 17 de la Ley de Desarrollo Social que otorga derechos sociales a los fetos, aprobada por la mayoría de los integrantes del Congreso del Estado e impulsada por el diputado del Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona García.

En entrevista, el subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, Humberto Urquiza Martínez, señaló que hasta el pasado jueves 7 de julio aún se encontraban en análisis de la reforma para saber sus alcances y si hay elementos para presentar dicho recurso, por lo que aún están en tiempo, ya que cuentan con 14 días.

” La constitución maneja que el periodo para hacer observaciones a cualquier ley son 14 días hábiles, nosotros recibimos a inicios de esta semana el documento, cómo dijo el gobernador se está revisando esa reforma a la Ley de Desarrollo Social para saber el alcamce, tanto en temas de procedimiento y si hay elementos para hacer las observaciones, estamos a penas en un periodo de análisis y revisión con las áreas para en su momento determinarlo si se presentan o no”

Urquiza Martínez, explicó que el veto consiste en no publicar dicha reforma con la generación de observaciones para que sean aclaradas por los diputados, para posteriormente someterlo a votación y este supere las dos terceras partes de los integrantes del congreso.

“El veto es no públicar, generar observaciones para que no se publique porque hay un mandando en la Constitución que se tiene que publicar cualquier reforma, si se observa no se pública en tanto no se supere el veto que es la dos terceras partes de los integrantes del congreso cuando se vaya a debatir “

Cabe mencionar que en dicho modificación al artículo 17 se incluyó que “a las mujeres en estado de embarazo desde el momento que se tenga conocimiento de la concepción y hasta por lo menos seis meses después del parto”.

