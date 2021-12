Sí te pasaste, Pasquel a Adela Micha

En entrevista con EL UNIVERSAL, Sylvia Pasquel dice cuál fue su reacción tras enterarse de los dicho de Adela Micha, quien vaticinó la muerte de Silvia Pinal, cuando se enteró que había sido hospitalizada, durante un corte de su programa “Me lo dijo Adela”.

“Ella me mandó un mensaje diciéndome que se habían malinterpretado sus palabras. La verdad yo ni sabía lo que había pasado, porque Adela me habló, me entrevistó y después me mandó un mensaje diciéndome que está muy apenada, que se había malinterpretado, que mi hermana Alejandra estaba muy enojada con ella y yo le dije, ‘la verdad no sé de qué me estás hablando’, pero me envían el video y se lo reenvié diciéndole, ‘sí te pasaste, esos comentarios no se valen’, pero ya me había entrevistado”.